العراق: رفع حظر التجوال فى محافظة النجف

أعلن مصدر أمني في محافظة النجف العراقية، أن القوات الأمنية رفعت حظر التجوال في المحافظة، التي شهدت ومدنًا عراقية أخرى مظاهرات حاشدة على مدى الأيام الماضية.



وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت، إن القوات الأمنية المنتشرة في عموم النجف رفعت الحظر عن حركة سير المركبات بأنواعها.



يشار إلى أن القوات الأمنية فرضت في وقت سابق حظرًا للتجوال في جميع مناطق النجف.



وكان مصدر أمني عراقي رفيع، قد أفاد في وقت سابق اليوم السبت، بأن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد مستقرة والحياة عادت لطبيعتها.



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن انتشار القوات الأمنية طبيعي في العاصمة، مع وجود حملات تنظيف من قبل البلدية في إعادة تهيئة بعض الشوارع.