رضيعة حنان مطاوع «نستها النوم» (فيديو)

وجهت الفنانة حنان مطاوع، رسالة لكل الأمهات حديثي الولادة، وكشفت من خلالها عن المعاناة التي عانتها بعد إنجابها لابنتها أماليا.



وقالت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "نسيت النوم وأحلامه، نسيت لياليه وأيامه، دي رسالتي لكل الأمهات حديثي الولادة، مفيش حاجة اسمها نوم كانت فترة وعدت في حياتنا، كانت فترة وعدت في حياتنا، النوم دا كان حلم".



وكانت حنان مطاوع قد رزقت بابنتها أماليا مؤخرًا من زوجها المخرج المسرح أمير اليماني، وكان خبر إنجابها بمثابة مفاجأة لكل جمهورها.



من ناحية أخرى كُرمت الفنانة حنان مطاوع، مؤخرًا في حفل توزيع جوائز إينرجي، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "لمس أكتاف".

