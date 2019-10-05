مصر تؤكد سيادة قبرص على مواردها في شرق المتوسط

أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم، تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها بمنطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز.



وحذر البيان من مغبة مواصلة أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مشددًا على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.