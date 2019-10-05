خالد الجندي: لهذا السبب الحكمة لا يعلمها إلا الله
السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:59 م
رباب الأهوانيطباعة
قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الحكمة لا يعلمها إلا الله، ولا أحد يعرف أسبابها.
وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن السبب هو الأداة أو الوسيلة التي تصل بالإنسان إلى ما بعدها.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "لا أحد يستطيع أن يتدخل في الحِكم الإلهية، الحكمة الحقيقية لا يعلمها إلا الله، قد تكون هناك حكم ظاهرة نستأنس بها فقط لكن لا نعتمد على مصداقيتها".
وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": أن السبب هو الأداة أو الوسيلة التي تصل بالإنسان إلى ما بعدها.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "لا أحد يستطيع أن يتدخل في الحِكم الإلهية، الحكمة الحقيقية لا يعلمها إلا الله، قد تكون هناك حكم ظاهرة نستأنس بها فقط لكن لا نعتمد على مصداقيتها".