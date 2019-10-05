"حقوق الإنسان" تطالب حكومة العراق بإعادة خدمات الإنترنت

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم، الحكومة بإعادة خدمة الإنترنت التي تم قطعها منذ أيام بسبب التظاهرات المطالبة برحيل الحكومة ومواجهة الفساد.



وقالت المفوضية في بيان مساء اليوم، إن الحكومة مطالبة بإرجاع خدمة الإنترنت من أجل عودة التسهيلات المصرفية ورواتب الفئات المشمولة بالبطاقة الإلكترونية بالنسبة للمتقاعدين والحماية الاجتماعية.