فيديو نادر للحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر، للحظة خروج جثمان الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، من المستشفى.



يظهر الفيديو لحظة خروج جثمان الرئيس السادات من مستشفى المعادي في مراسم جنازة عسكرية مهيبة، وسط بكاء الأطباء والممرضات اللاتي وقفت تودع الرئيس من شرفات المستشفى.

