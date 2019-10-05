خالد الجندي: لا يجوز أن تشتكي الله لأحد

قال الدكتور خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى فعّال لما يريد.



وأضاف "الجندي" خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية DMC: "أن الإنسان من حقه أن يشكو إلى الله، لكن لا يجوز أن تشكي الله لأحد".



وأوضح أن الصبر الجميل ليس معناه السكوت والخضوع، لافتا إلى أن الجماعة الإرهابية فهمت أن قصدي بالصبر الجميل هو الخضوع للحكم مثلا.



