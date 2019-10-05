عوف: تنظيم مؤتمرا لمناقشة استراتيجية صناعة الدواء نوفمبر المقبل

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه جاري الانتهاء من مصنع حقن للأورام خلال العام الجاري 2019 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغت تكلفة الجرعة الواحدة 30 ألف جنيه، وأن المصنع يساهم في تخفيف الضغط على المرضى.



وأشار عوف إلى أن أزمة نواقص الأدوية باتت تتلخص في تأخر الإفراج عن المواد الخام المستوردة مما يعكس نقص الدواء، لافتا إلى أن النواقص في الوقت الراهن لا تتعدى 150 نوع دواء، أبرزها أدوية منع الحمل.



ولفت إلى أن شعبة الأدوية تستعد لإطلاق مؤتمر في نوفمبر المقبل، لمناقشة استراتيجية صناعة الدواء بمصر.

