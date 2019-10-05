انهيار الفنان وديع الشيخ وسقوطه على المسرح.. فيديو

تعرض الفنان السوري وديع الشيخ، لحالة انيهار على المسرح خلال إحيائه إحدى الحفلات الفنية في بيروت، وحضرها عدد كبير من جمهوره.



وخلال الحفل انهار وديع الشيخ وفقد توازنه وسقط أرضًا وهرعت إليه فرقته الغنائية وقاموا بحمله وإخراجه من المسرح وتوقف الحفل.



وإلى الآن لم يتم الإفصاح عن الحالة الصحية لوديع الشيخ وسبب الأزمة التي تعرض لها على المسرح.



وكان وديع الشيخ، قد قام الأسبوع الماضي بتصوير حلقة جديدة مع الممثل وسام صباغ ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV، فنجا بأعجوبة خلال الفقرة التي تضمّنت تصويره أثناء قيامه بهوايته المعتادة ألا وهي ركوب "الجيت سكي" بعد سقوطه في المياة وتم نقله للمستشفى وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بعدد من الرضوض في جسده.

