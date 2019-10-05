شرم الشيخ تستضيف منتدى فنون شباب العالم

تستضيف مدينة شرم الشيخ منتدى فنون شباب العالم، خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري تحت رعاية خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم المنتدى ومؤسس "أوستراكا" للفنون -في تصريح صحفي اليوم - إن المنتدى سوف يشارك فيه 100 فنان من 40 دولة حول العالم، ويضم العديد من الفعاليات، منها سمبوزيوم للنحت لعباقرة ومشاهير النحت فى العالم من مصر وعدة دول أجنبية ويستخدمون خامات وكتل الرخام والأحجار الضخمة فى إنتاج أجمل المنحوتات العالمية التى ستتزين بها شرم الشيخ.



وأضاف أن المنتدى يأتي بعد نجاح الدورة الأولى العام الماضى، وتأكيدًا لتوجيهات الرئيس السيسى نحو الاهتمام بمختلف الفنون والمبدعين من شباب العالم، مشيرًا إلى أن الملتقى يضم ضمن فعالياته، مهرجان للرسم والتشكيل على قوارب التزحلق على الأمواج من نخبة من المبدعين من دول العالم، تصاحبه ورشة لفنون أطفال المدارس من القاهرة وشرم الشيخ.



وأوضح أن المنتدى يشمل إقامة أكبر ورشة فنون تشكيلية لمدة يومين بمنطقة سوهو سكوير ومنها ورش الرسم على المراكب والسيرف بورد والتصوير والرسم، كما سيتم تنظيم برنامج سياحى وترفيهى للفنانين والمشاركين فى المنتدى بزيارة الأهرامات والقاهرة الفاطمية والمتحف المصرى، بالإضافة إلى جولات بحرية وسفارى بشرم الشيخ، حتى يتأثر الفنانين بطبيعة شرم والشيخ والقاهرة على أعمالهم الفنية.



وأكد منظم المنتدى أنه سيتم استكمال وتجميل ميدان الصداقة بشرم الشيخ بالمنحوتات الفنية لتحويله لأول متحف دولي مفتوح للنحت ويشارك فيه مشاهير النحت من كل أنحاء العالم، وأن نجاح هذا الحدث الكبير سيضيف لمصر الكثير من الترويج السياحى والثقافى والدعم السياسي من جوانب إظهار الأمن والسلام والجمال الذى تتمتع به مصر حاليا بعد عدة سنوات من الصعاب والتحديات.



ولفت حميدة إلى أن فعاليات المنتدى تشتمل على استضافه الفرقة الهندية الاستعراضية "kalakar" التي تضم راقصين وموسيقيين، حيث تم التنسيق مع وزارة الخارجية الهندية لتقديم عرض فنى بسفارة الهند لهذه الفرقة قبل وصولها إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الدكتور لياقت على المستشار الثقافى لسفارة الهند بالقاهرة، ومحمد سعيد عثمان، منسق البرامج الثقافية بسفارة الهند بالقاهرة، سيكونان من ضيوف المنتدى.



يشار إلى أن حفل ختام المنتدى سيُقام يوم 30 أكتوبر المقبل، ويتضمن أكبر معرض دولى لأعمال النحت التى تم إنجازها كما سيتم تكريم الفنانين المشاركين، بحضور قيادات محافظة جنوب سيناء وضيوف الشرف.