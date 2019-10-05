ريال مدريد يفوز علي غرناطة ويواصل صدارته للدوري الإسباني

حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا على ضيفه غرناطة بنتيجة 4 ـ 2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت باستاد "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وسجل الأهداف لريال مدريد كل من بنزيما، وهازارد ومودريتش وخاميس رودريجيز في الدقائق 2، و46، و61 و93 على الترتيب، بينما سجل هدفي غرناطة ماتشيس من ركلة جزاء في الدقيقة 69، ودوارتي في الدقيقة 77.

بهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.