أول تعليق من شهيرة بعد ظهورها بشعر مستعار.. وردها على الانتقادات

شاركت الفنانة المعتزلة شهيرة، في ورشة لصناعة الشعر المستعار، برعاية خبيرة التجميل ميرفت عطا الله، بشراكة مع زوجها الحسيني مهدي.



وأطلت شهيرة برفقة الفنانة سهير رمزي، وتخلت كل منهما عن الحجاب تمامًا وظهرتا بشعر مستعار، الأمر الذي عرضهما للكثير من الانتقادات من قبل جمهورهما.



وردت الفنانة شهيرة على هذه الانتقادات قائلة في تصريحاتها، إنها تهتم لانتقادات متابعيها ولكن لن يتفق كل الناس على شيء واحد، ومستحيل أن ترضي كل الناس، وفي النهاية الأهم هو أن تكون راضية عن نفسها"، مؤكدة أنها تهتم برأي الناس وجمهورها.



يذكر أن الفنانة شهيرة كانت قد أثارت حالة جدل واسعة بعد ظهورها في الفترة الأخيرة بدون حجاب، وتأكيدها أنها أصبحت من القواعد ويحل لها خلع الحجاب، وبعد حالة اللغط التي أثارتها بتصريحاتها تراجعت عن قرارها، مؤكدة أنها ستلتزم بالحجاب وفقًا لما تراه حتى لا تكون مثالا سيئًا لغيرها، ولكن سرعان ما تراجعت عن قرارها.

