شاهد.. فريال يوسف في رحلة بالهليكوبتر

شاركت الفنانة التونسية فريال يوسف، جمهورها ومتابعيها،عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور وفيديوهات جديدة لها أثناء إجازتها في إيطاليا.



وظهرت "فريال" في الصور وهي في رحلة جوية بطائرة هليكوبتر، حيث كانت جالسة بجوار الطيار في نزهة فوق البحر.



وعلقت فريال على الصور والفيديوهات، كاتبة: " نحن نسافر ليس هربا من الحياة ولكن هروبا إلى الحياة".



وحازت الصور والفيديوهات على إعجاب عدد كبير من المتابعين.



وكانت آخر أعمال فريال فيلم "محمد حسين" مع النجم محمد سعد ومي سليم وسمير صبري، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

