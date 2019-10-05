طبيب الأهلي يؤكد إصابة السولية بجزع في كاحل القدم خلال لقاء أسوان

أكد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خالد محمود أن عمرو السولية تعرض للإصابة بجزع في كاحل القدم خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت اليوم وحسمها الأهلي لصالحه بخماسية مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

وأضاف طبيب الأهلي أن السولية سيخضع لفحص طبي من أجل تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له تمهيدًا لعودته تدريجيًا للتدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي فاز اليوم على أسوان 5-1 ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب جدول الدوري.