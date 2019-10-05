ضبط 16 شخصا في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان القبض على 16 شخصا، طرفي مشاجرة، بالأسلحة البيضاء وزجاجات المياه الغازية، بسبب لهو الأطفال.



وتلقى العميد علاء جودة، مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بشارع صلاح سالم، دائرة القسم، مفاده، وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب لهو الأطفال، وبالانتقال والفحص تبين تجمع عائلة أثناء الاحتفال بعقيقة مولود جديد، أثناء لهو أطفال العائلة بالشارع، نشبت مشادة كلامية مع أحد أبناء الجيران، ليتطور الأمر لاحقا ويتدخل رجال العائلتين ويعتدي كل منهما على الآخر.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على 16 شخصا، طرفي المشاجرة.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.