ليفربول يفوز على ليستر سيتي ويواصل انفراده بصدارة البريميرليج

حقق فريق نادي ليفربول فوزا صعبا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم المهاجم السنغالي ساديو ماني بالهدف الأول للريدز عند الدقيقة 40 وتعادل جيمس ماديسون للضيوف بهدف في الدقيقة 80، قبل أن تشهد الدقيقة 92 خروج الدولي المصري محمد صلاح من أرض الملعب لتلقي العلاج من جانب أفراد الجهاز الطبي لليفربول ليحل محله آدم لالانا، ثم تمكن جيمس ميلنر من إحراز هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 95 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الانتصار إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بينما تجمد رصيد ليستر عند 14 نقطة يحتل بها المركز الثالث. وفي باقي مباريات الجولة ذاتها التي لعبت في نفس التوقيت، حقق أستون فيلا فوزا كبيرا على مضيفه نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف، وتغلب بيرنلي على ضيفه إيفرتون بهدف نظيف، بينما انتهت مباراة واتفورد وشيفيليد يونايتد سلبيا.