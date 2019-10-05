السفارة الروسية: إيران وعدت بتقديم توضيحات حول سبب احتجاز الصحفية يوزيك

أفادت السفارة الروسية لدى طهران، اليوم السبت بأن السلطات الإيرانية وعدت بتوضيح أسباب احتجاز الصحفية من روسيا، يوليا يوزيك.

وقالت السفارة الروسية -في بيان مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- "إنها على اتصال دائم مع الزملاء الإيرانيين وتقوم بكل ما في وسعها للإفراج عن يوليا يوزيك".

وأضافت أنه "تم طلب الوصول القنصلي إليها وتقديم توضيحات حول ما حدث. ووعد الشركاء بإخبارنا في أسرع وقت ممكن حول الأسئلة المطروحة بشكل مفصل".