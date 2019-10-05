جامعة المنيا تعلن فتح باب الترشح لجوائز النشر العلمى الدولى

أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبدالنبى، فتح باب الترشيحات لجوائز النشر العلمي الدولي لعام 2019، والمخصصة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الجامعة، على أن يتم غلق باب الترشح بها فى نهاية شهر ديسمبر المقبل.



وقال رئيس الجامعة - في بيان اليوم السبت - إن الجامعة تسعي لتوفير البيئة الداعمة للباحثين لتقديم أبحاث نوعية تخدم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، من خلال تطوير المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة العلمية، وتشجيع الباحثين علي النشر الدولى بالمجلات العلمية العالمية المرموقة، وتطوير قدرات الجامعة التنافسية مع نظيراتها العالمية، للعمل على رفع ترتيب الجامعة بالتصنيفات العالمية.



وأوضح أن الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة حددت شروط الترشح للجائزة، التي نصت علي أن تمنح الجائزة للأبحاث المنشورة في نفس عام التقدم للجائزة، على أن لا تقبل الأبحاث المنشورة "on line" أو مقبولة للنشر إلا بعد ظهور العدد المطبوع بالدورية وبيانات البحث كاملة، إلى جانب إحضار الباحث موافقة باقي المشاركين بالبحث، على أن يتقدم الباحث باسمه ولا يحق للمشاركين التقدم به مرة أخرى، مؤكدين أنه سيتم استبعاد الأبحاث التي لا تحمل اسم الجامعة الرسمي باللغة الإنجليزية، على أن تمنح المكافأة للباحثين المشتركين أو المؤلفين لكتاب أو فصل، باللغة الإنجليزية منشور من خلال دور نشر دولية لها معامل تأثير، كما يمكن للباحثين في الكليات النظرية التقدم بأبحاثهم المنشورة باللغة الإنجليزية بدور نشر دولية تنشر مجلات لها معامل تأثير، كما يحق لإدارة خدمات وتمويل البحوث رد البحث إلى الكلية في حالة عدم استيفاء البيانات والأوراق المقدمة مع البحث.



وأشار رئيس الجامعة إلى ميعاد التظلمات خلال أسبوعين من تاريخ إرسال خطاب نتيجة اللجنة الفنية للبحوث المقدمة، وسيتم إعلان النتائج وتكريم الباحثين خلال احتفاليتها بعيد العلم والوفاء.