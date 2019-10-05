لطيفة تقبل يد والدتها: "الدنيا وما فيها"

شاركت الفنانة التونسية لطيفة، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها مع والدتها.



وظهرت "لطيفة" في الصورة، بجوار والدتها وهي تقبل يدها.



وعلقت الفنانة التونسية على الصورة، كاتبة: "‏ألف حمد وشكر لله سبحانه وألف حمدالله على سلامتك يا ميمتي الغالية إنتي الدنيا ومافيها، نورتي البيت يا عمري كله".





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة لطيفة في مجال الدراما المصرية مسلسل "كلمة سر"، الذي شارك في بطولته هشام سليم وريهام عبد الغفور وحسن يوسف.

