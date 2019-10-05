الأقصر تتسلم 6757 بطاقة تكافل وكرامة جديدة لتسليمها لمستحقيها

أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، محمود فاروق، أن إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة بالمديرية تسلمت 6 آلاف و757 بطاقة تكافل وكرامة جديدة لحالات ضمانية تم تحديثها، تضمنت حالات العجز التي تم تعديل المبالغ المستحقة لها، إضافة إلى تسلم 1500 حالة إعادة إصدار تكافل وكرامة.



وأضاف فاروق- في تصريح اليوم السبت- أن قسم الضمان بالمديرية يقوم حاليا بفرز حالات كل إدارة بالأعداد التي تخصها لتسليمها للإدارات الاجتماعية، يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أن التسليم سيتم للمواطنين عن طريق لجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية وعضوية رئيس قسم الضمان ورئيس قسم الرقابة والمتابعة ورئيس الوحدة الاجتماعية المختصة، وذلك بناء على التعليمات الواردة من الوزارة.



ولفت إلى أنه لأول مرة تكون البطاقة مطبوعا عليها اسم الوصي؛ وذلك للتخفيف على المواطنين الأوصياء خلال إجراءات الصرف، موضحا أن إدارة الحماية الاجتماعية والإغاثة تقوم بإصدار تعليمات وإجراءات تسليم البطاقات لمستحقيها من المواطنين، وكيفية التوزيع في مقار الوحدات الاجتماعية، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير الأمان الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية والمستحقين من أبناء المحافظة بجميع إدارات الشئون الاجتماعية بنطاق دائرة المحافظة.