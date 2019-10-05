ريم مصطفى تشعل "إنستجرام" بالـ "هوت شورت"

شاركت الفنانة الشابة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصور جديدة لها مع مجموعة من أصدقائها.



وتألقت "ريم" بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت هوت شورت وبودي أسود اللون، واعتمدت مكياجا تناسب مع إطلالتها، وانتعلت كوتشي أبيض اللون.



وعلقت "ريم" على الصور، كاتبة: "سأتوقف عن ارتداء اللون الأسود عندما يخترعون لون أغمق".



وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل "أمر واقع" الذي تم عرضه رمضان الماضي. والعمل من إخراج محمد أسامة، وتأليف محمد رفعت.

