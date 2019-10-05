يلا شوت الجديد بث مباشر الان مباراة real madrid vs granada   الان في الدوري الاسباني

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بعد أسبوع كابوس في دوري الأبطال ، عاد ريال مدريد إلى أرضه أمام غرناطة بعد ظهر يوم السبت مع عودة ألفونس أريولا بين أهداف المرمى في الظهور الثالث له في لوس بلانكوس.

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مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان لديه مشاكل في الجانب الأيسر مع مارسيلو ، فيرلاند ميندي و ناتشو كل شيء. نتيجة لذلك ، سوف يملأ داني كارفاجال على الجهة المقابلة لعادته ، مما يعني أن الفارو أودريوزولا سيتولى زمام الأمور على اليمين.

لوكا مودريتش مرتاح مرة أخرى وسيبدأ فيد فالفيردي في خط الوسط ، بينما يعود غاريث بيل إلى خط الوسط حتى بعد استبعاده ضد نادي بروج.

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وسيشكل جبهة ثلاثية مع عدن هازارد وكريم بنزيمة. ريال مدريد: أريولا ؛ أودريوزولا ، راموس ، فاران ، كارفاجال ؛ كاسيميرو ، كروس ، فالفيردي ؛ هازارد ، بيل ، بنزيما. غرناطة: روي سيلفا ؛ فيكتور دياز ، دوارتي ، الألمانية ، نيفا ؛ عزيز ، يانغيل هيريرا ، مونتورو ، أنطونيو بويرتاس ؛ ماتيس ، سولدادو.

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