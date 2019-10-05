korastar مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة الان بث مباشر بدون تقطيع 5-10-2019

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغرناطة بث مباشر في الجولة الثامنة من الدوري الاسباني، ومباراة مُتصدر الليجا ريال مدريد والوصيف غرناطة الذي يقدم موسم جيد حتى الأن، ويدخل ريال مدريد وغرناطة المباراة في المراكز الأولى للدوري الاسباني بعد 7 جولات تعثر فيها برشلونة واتليتكو مدريد وكبار الليجا.

korastar مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة الان بث مباشر بدون تقطيع 5-10-2019

بث مباشر مقدم من يلا شوت الناقل لمباراة ريال مدريد وغرناطة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة للدوري الاسباني ومباراة الجولة الثامنة من الدوري العام الاسباني ويدخل ريال مدريد اللقاء في المركز الأول برصيد 15 نقطة ويليه غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

korastar مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة الان بث مباشر بدون تقطيع 5-10-2019

تشكيل الفريقين

ريال مدريد

حراسة المرمى: أريولا.

خط الدفاع: كارفاخال – راموس – فاران – أودريوزولا.

خط الوسط: كاسيميرو – كروس – فالفيردي.

خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل.

البدلاء: التوبي، ميليتاو، لوكا مودريتش، خاميس، يوفيتش، إيسكو، رودريجو جوس.