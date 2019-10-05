korastar مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد غرناطة الان بث مباشر بدون تقطيع 5-10-2019
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مباراة ريال مدريد ضد غرناطة الان بث مباشر
بدون تقطيع 5-10-2019
مشاهدة مباراة
ريال مدريد وغرناطة بث مباشر في الجولة الثامنة من الدوري الاسباني، ومباراة مُتصدر
الليجا ريال مدريد والوصيف غرناطة الذي يقدم موسم جيد حتى الأن، ويدخل ريال مدريد وغرناطة
المباراة في المراكز الأولى للدوري الاسباني بعد 7 جولات تعثر فيها برشلونة واتليتكو
مدريد وكبار الليجا.
korastar مشاهدة
مباراة ريال مدريد ضد غرناطة الان بث مباشر
بدون تقطيع 5-10-2019
بث مباشر مقدم
من يلا شوت الناقل لمباراة ريال مدريد وغرناطة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقلة
للدوري الاسباني ومباراة الجولة الثامنة من الدوري العام الاسباني ويدخل ريال مدريد
اللقاء في المركز الأول برصيد 15 نقطة ويليه غرناطة في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.
korastar مشاهدة
مباراة ريال مدريد ضد غرناطة الان بث مباشر
بدون تقطيع 5-10-2019
تشكيل الفريقين
ريال مدريد
حراسة المرمى: أريولا.
خط الدفاع: كارفاخال – راموس – فاران – أودريوزولا.
خط الوسط: كاسيميرو – كروس – فالفيردي.
خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل.
البدلاء: التوبي، ميليتاو، لوكا مودريتش، خاميس،
يوفيتش، إيسكو، رودريجو جوس.