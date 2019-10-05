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ثقافة أسيوط تحتفل بنصر أكتوبر بعروض فنية للأطفال

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:42 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسيوط العديد من الأنشطة الفنية والثقافية للطفل، بمناسبة الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد.

حيث ناقش مركز ثقافة الطفل بمنفلوط برنامج معالجة إحدى القضايا التي تعاني منها البيئة المحيطة به "مشكلة القمامة وإلقاء المخلفات بالطرقات"، بالتعاون مع إدارة منفلوط التعليمية، التي تستمر طوال شهر أكتوبر تحت عنوان "بيئتنا صحية"، قدمها مجموعة من الموهوبين التي تطرقت إلى الحفاظ على البيئة نظيفة وصحية وماهي الآداب التي يتبعها الفرد في الحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل ضمن فعاليات احتفالات فرع ثقافة أسيوط بنصر أكتوبر المجيد، أقامت مكتبة آل عابدين بموشا ندوة تثقيفية بعنوان "عظماء من تاريخ مصر"، حيث تم تقديم نماذج مشرفة من عظماء مصر، منهما الرئيس جمال عبدالناصر، والرئيس محمد أنور السادات، من حيث تاريخهما المشرف أثناء فترة الحكم ومحاربتهما للإرهاب ودعم سبل السلام والتعاون الدولي مع كل الدول العربية والعالمية، كما تمت مناقشة كل المجهودات التي قدمها من أجل وطن حر مستقل.

كما أقام بيت ثقافه منفلوط ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "الغذاء داء ودواء" تأليف هاني حجاج، حيث قدم حسني مقلد رؤية حول مفهوم التغذية، كما ناقش مفهوم الغذاء وفوائده، وأنه يمد الجسم بالطاقة للقيام بالوظائف الحيوية، كما تكلم عن المواد الغذائية الضرورية للكائن الحي وما هي المكونات الأساسية للغذاء.

كما قدمت مكتبة المنفلوطي العامة ندوة تثقيفية بمعهد الديني الأزهري الابتدائي، بعنوان "من معجزات القرآن الكريم"، قدمها محمد هلال، حيث تناول الحديث حول مفهوم كلمة إعجاز ومعناها، كما قدم أمثلة الإعجاز الكوني، وأن في القرآن الكريم إعجازات كونية كثيرة ومتعددة أثبتها العلم الحديث، بالإضافة إلى إعجاز البيان وإعجاز التشريع الإسلامي.

والتقي مجموعة من الأدباء والشعراء بمحافظة أسيوط في اللقاء الأسبوعي لنادي أدب القوصية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة نادي الأدب وأعضاء النادي من الشعراء والأدباء وبعض المبدعين، وقد تم ترشيح الشاعر مصطفى حامد عثمان للتمثيل في المؤتمر العام لأدباء، مصر كما تم الاستماع لبعض قصائد الفصحى والعامية والنقد من الشعراء الكبار عبدالغنى مسعود، والدكتور سعيد حامد، ومصطفى حامد، وأحمد كامل ووجيه سعداوي، ومحمود أبوزيد، وسارة الشيخ، وتم الاستماع إلى الأدباء هويدا صديق ونادر شفيق، لبعض القصص القصيرة والومضات، كما قدم الموهبة معتصم محمد رجب في أغنية "اسلمى يا مصر" واختتم اللقاء ببعض المربعات الذي قدمها الأديب والشاعر مدثر الخياط، مدير مجلس إدارة النادي.

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