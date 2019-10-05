Kora star بث مباشر الان مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

وضع ليفربول الرقم القياسي الذي سجله في الدوري الممتاز بنسبة 100 في المائة في نهاية هذا الأسبوع ، حيث يستقبل ليستر سيتي في أنفيلد.

تجنب فريق يورجن كلوب إسقاط النقاط في مباراة دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء أمام ريد بول سالزبورغ حيث حقق هدفًا رائعًا في سبع أهداف ، على الرغم من تقدمه في الشوط الأول بنتيجة 3-1.

ومع ذلك ، حافظ الفوز على عامل الشعور الجيد ، وفاز فريق كلوب الآن بتسعة من أول عشر مباريات له في جميع المسابقات هذا الموسم ، وهي الخسارة الوحيدة القادمة في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا في نابولي.

Kora star بث مباشر الان مشاهدة مباراة ليستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الانجليزي

يحتل ليستر المركز الثالث ، في مكانين فقط تحت ريدز ، لكنه يتخلف بفارق سبع نقاط عن نادي ميرسيسايد قبل مباراة نهاية الأسبوع.

دخل فريق بريندان رودجرز في المباراة بعد فوزه الرائع 5-0 على استاد الملك باور في نهاية الأسبوع الماضي ليحقق أربعة انتصارات من آخر خمس مباريات في الدوري.