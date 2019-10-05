أبو العينين: السيسي نجح في وضع سد النهضة على أجندة المجتمع الدولي

أشاد رجل الصناعة محمد أبوالعينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي بدعم البيت الأبيض للمفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان، من أجل التوصل إلى اتفاق تعاون لملء وإدارة سد النهضة الإثيوبي.



وأثنى "أبوالعينين" على بيان البيت الأبيض حول أزمة سد النهضة، الذي أكدت خلاله الإدارة الأمريكية أن لجميع دول حوض النيل الحق في التنمية الاقتصادية والازدهار، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار حسن النية من أجل التوصل إلى اتفاق يصون ذلك الحق ويحترم حصة كل دولة في مياه نهر النيل.



وأكد "أبوالعينين" أن بيان البيت الأبيض يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا الملف وقوة مصر الدولية، ويأتي نتيجة لجهود الرئيس السيسي في عرض أزمة سد النهضة أمام المجتمع الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة وتحذيره من خطورة الأزمة على المنطقة ومدى تأثير السد على مصر وتعنت أديس أبابا، والتدخل وحل الأزمة سياسيًا عبر التفاوض بشكل سلمي يحفظ حقوق مصر فى حصتها بمياه النيل.



وأوضح أن الرئيس السيسي دق ناقوس الخطر بالأمم المتحدة وتحدث بمصداقية كاملة، وعرض وجهة النظر المصرية حول سد النهضة حرصًا على العلاقات القوية بين دول القارة، وأن الموقف الإثيوبي تجاه الأزمة يعد تعديًا على القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمياه وبدول حوض النيل، وأن الرئيس السيسي حريص على وحدة إفريقيا والتعاون كأبناء قارة واحدة فهو "عاشق لإفريقيا".



وكانت أزمة سد النهضة محور حديث العديد من اللقاءات التي عقدها محمد أبوالعينين مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من المسئولين البارزين بالبيت الأبيض والكونجرس والقادة الأفارقة، وذلك خلال حضوره جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث أكد تيجاني محمد باندي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال لقائه "أبوالعينين" أنه ليس من حق أي دولة أن تمنع المياه أو تنقض اتفاقياتها مع دولة أخرى حتى في حالة الحرب بين الدولتين، فالمياه حق من حقوق الإنسان، موضحًا أن أزمة سد النهضة تكمن في إثيوبيا "دولة المنبع" وأن تلك المشكلة يجب أن تحل عن طريق التفاوض.



وتعهد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن حل أزمة سد النهضة سيكون أول اهتماماته خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتدخل بشكل سريع وسيتشاور من أجل عقد اجتماع مع الأطراف الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا" للوصول إلى حل دبلوماسي بتلك الأزمة.



وطالب "أبوالعينين" المجتمع الدولي بالتدخل لإرساء قواعد العدالة واحترام الاتفاقيات والمعاهدات خلال لقائه بالعديد من المسئولين البارزين في الإدارة الأمريكية بينهم ديفيك شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط، ومايكل تي هارفي، مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة روبرت ساتلوف، مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني، والدكتورة فيكتوريا كوتس، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط بالبيت الأبيض، وجين هارمان، مدير مركز وودرو ويلسون الدولي بأمريكا، والرئيس السابق للجنة الاستخبارات بالكونجرس.



وأوضح "أبوالعينين" خلال مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» في نيويورك بحضور عدد من القادة الأفارقة، أن أزمة سد النهضة من شأنها أن تؤثر على أمن واستقرار القارة الإفريقية، مطالبًا أديس أبابا باحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعود لأكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول أزمة سد النهضة بكلمات بسيطة تحمل آلاف المعاني "إن النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود".



وأكد "أبوالعينين" أن تلك القضية بالنسبة لمصر مهمة للغاية فهي قضية حقوق وكرامة، وبعث برسالة إلى القادة الأفارقة بأن تلك القضية ستؤثر على مستقبل الاستقرار بالقارة السمراء، وأن ما تقوم به إثيوبيا خطر.



وحذر من المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مضيفًا أن أزمة سد النهضة لن تحل سوى بالتفاوض وليس بالتعنت من قبل الجانب الإثيوبي، وأن مصر تؤمن بحق إثيوبيا فى التنمية لكننا نؤمن قبل ذلك بحق المصريين فى الحياة والعيش.



وأوضح أن سد النهضة تم بناؤه لتوليد الكهرباء، في الوقت الذي توجد فيه طرق حديثة كثيرة لتوليد الكهرباء ربما بطاقة أكبر، وتساءل: من يمول السد؟ ولماذا؟ وهل هناك أهداف سياسية للضغط على مصر بهذا الملف؟ إن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على المنطقة.