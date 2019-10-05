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Yalla kora مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر الان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:28 م
جريدة الدستور
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Yalla kora مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي  بث مباشر الان 

يقابل ليفربول نادي ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر هذا اليوم ، ويبدأ في الساعة 3 مساءً.

عاد بريندان رودجرز مدرب فريق ريدز السابق إلى أنفيلد مع فريقه في حالة جيدة ويحتل المركز الثالث في الجدول قبل المباراة.

يأمل فريق يورغن كلوب في الحصول على النقاط الثلاث ويمتد صدارة الدوري على مان سيتي بخمس نقاط قبل أن يتغلب رجال بيب جوارديولا على الذئاب غدا.

سنوافيكم بأخبار الفريق ، ونؤكد لكم بداية التشكيلة ، مع كل ما هو أفضل ، بالإضافة إلى تحديثات المباريات المباشرة والكثير من التحليلات بعد اللعبة.

Yalla kora مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي  بث مباشر الان 

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

أدريان - روبرتسون - فان دايك - لوفرين - أرنولد - فابينيو - ميلنر - فاينالدوم - ماني - فيرمينو - صلاح

أما تشكيل ليستر فجاء كالتالي:

شمايكل - ريكاردو - إيفانز - سويونكو - شيلويل - بارنيس - تيليمانس - نديدي - برايت - ماديسون - فاردي

حصل ليستر سيتي على 31 نقطة منذ تولي رودجرز الموسم الماضي. جمع ليفربول (49) ومانشستر سيتي (46) المزيد من النقاط في هذا الوقت.

يستمتع ليفربول حاليًا بمجموعة من 16 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. الفوز على ليستر سيتي سيحقق فوز فريق ريدز في مباراة واحدة من سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في الدوري الممتاز.

Yalla kora مشاهدة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي  بث مباشر الان 

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