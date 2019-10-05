انطلاق حملة مكافحة البلهارسيا في بني سويف 20 أكتوبر الجاري

أعلن محافظ بني سويف، اليوم السبت، تفاصيل انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بمراكز ومدن المحافظة بداية من 20 أكتوبر الجاري وحتى الـ7 من شهر نوفمبر المقبل، وتنفذها الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، وتستهدف جميع الفئات العمرية في البؤر ذات الانتشار العالي، وذلك باستخدام عقار البرازيكوانتيل.



وشدد محافظ بني سويف على ضرورة وصول الحملة لمختلف فئات المجتمع في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، خاصة المناطق ذات نسب الانتشار الكثيف، وأن الحملة تأتي من منطلق حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين في مختلف المحافظات.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالناصر حميدة، لاستعراض خطة استعدادات المديرية في تنفيذ الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا، والخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الحملة التي تأتي ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2022.



وقال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة ستنطلق يوم 20 أكتوبر الحالي وتستمر حتى 7 نوفمبر المقبل، وسيتم خلالها تجريع 26 مدرسة ومنطقة تابعة لـ34 وحدة صحية تم تحديدها بناء على الفحص الشامل لتلاميذ المدارس، بواقع: 5 وحدات صحية بالواسطى، و3 وحدات صحية بناصر، و7 وحدات صحية ومراكز طبية ببني سويف، و5 وحدات صحية بإهناسيا، و5 وحدات صحية ومراكز طبية في ببا، و4 وحدات صحية بسمسطا، و5 وحدات صحية بالفشن.



وأشار حميدة إلى أن التجريع يتم بواسطة فرق مدربة بجميع الإدارات الصحية، وبمعرفة الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية، وتحت إشراف ومتابعة من المحافظ.