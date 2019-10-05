"ثقافة بورسعيد" تحتفل بنصر أكتوبر المجيد

ضمن الاحتفالات الثقافية والفنية التى ينظمها فرع بورسعيد بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973، نظم قصر ثقافة بورسعيد، بإشراف الشاعر السيد السمري، مدير القصر والقائم بأعمال مدير عام الفرع، محاضرة حول "نصر أكتوبر العظيم"، ألقاها حسام عفيفي، مسئول الاتصال السياسي بالتربية والتعليم.



وتحدث "عفيفي" حول حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان، كما تعرف في مصر، أو حرب تشرين التحريرية كما يطلق عليها في سوريا، كما تعرف بحرب يوم الغفران في إسرائيل، وهي الحرب التي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل لتحرير شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان من الاحتلال الصهيوني.



وأضاف أن الدول العربية اتحدت جميعها مع مصر وسوريا وأسهمت في الحرب، سواء بالدعم العسكرى، مثل الجزائر والعراق أو الدعم الاقتصادى، مثل دول الخليج التي قطعت إمدادات البترول عن أمريكا وأوروبا المساندة لإسرائيل وقتها، حتى انتهت الحرب بانتصار مصر وسوريا وعبور القوات المسلحة قناة السويس وتحطيم خط بارليف ورفع علم مصر على أرض سيناء، وكان من نتائج النصر أن وقعت إسرائيل على اتفاقية السلام مع مصر عام 1979 والتي بمقتضاها استردت مصر كامل أراضيها مع انسحاب آخر جندى إسرائيلى من سيناء في أبريل 1982.