الجيش الجزائري يضبط مخبأ للأسلحة بتمنراست جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تمنراست (جنوبي البلاد) يحتوي على 10 صواريخ.



وذكرت الوزارة- في بيان- أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، ضبطت قوات الجيش مخبأ للأسلحة يحتوي على عشرة صواريخ من نوع BM-21".



وأكدت- في بيانها- أن هذه العملية تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش المنتشرة بكافة ربوع الوطن؛ للحفاظ على سلامة البلاد، وإحباط أية محاولة للمساس بأمنها واستقرارها.