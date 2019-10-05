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مصر

منح دراسية من المملكة المتحدة وماليزيا للدارسين المصريين

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:26 م
جريدة الدستور
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تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات الدكتورة كاميليا صبحي، حول المنح الدراسية المقدمة من المملكة المتحدة.

وذكر بيان صادر اليوم عن الوزارة، أن التقرير أشار إلى تقديم المملكة المتحدة منحًا للحصول على الماجستير Chevening Scholarships Programme، في العديد من التخصصات المختلفة بالجامعات البريطانية للعام 2020-2021.

وأضاف التقرير أن منح شيفننج الدراسية ممولة بالكامل، مما يتيح حرية التركيز على تحقيق الأهداف الأكاديمية وبناء علاقات إيجابية دائمة مع المملكة المتحدة، وأن مكتب دول الكومنولث والدول الأجنبية يقدم تمويلًا لمنح شيفننج، وتوفر هذه المنح فرصة للدراسة للحصول على درجة الماجستير لمدة عام في إحدى جامعات المملكة المتحدة الرائدة للقيادات الشابة في جميع المجالات، ويبلغ عدد المنح المقدمة للدارسين من مصر نحو 45 منحة.

وأوضح التقرير أن chevening هو برنامج للمنح الدراسية العالمية لحكومة المملكة المتحدة والذي يوفر لقادة المستقبل فرصة فريدة للدراسة في المملكة المتحدة، وتُمنح هذه المنح الدراسية للمهنيين المتميزين من جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 5 نوفمبر القادم، ويتم التقدم إلكترونيًا لمنح شيفنينج.

كما تناول التقرير المنح المقدمة للطلاب الجامعيين المصريين من جامعة البخاري الدولية بماليزيا، والتي شملت العديد من التخصصات المتنوعة كالآتي (بكالوريوس إدارة الأعمال - بكالوريوس إدارة الأعمال والتسويق - بكالوريوس إدارة الأعمال والموارد البشرية).

ولفت إلى أن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية، ولمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على الرابط الإلكتروني الموضح بعد:، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

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