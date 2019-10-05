انطلاق مهرجان جولدن شيف بالغردقة الخميس

تحتضن البحر الأحمر مهرجان جولدن شيف، الذي ستقام فعالياته بأحد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، بحضور مشاركين من الدول العربية والإفريقية، كما يحضر الفعاليات اللواء محمد حفنى خليفة، رئيس مجلس أعمال مصر جنوب السودان.



وأكد رئيس اتحاد عمال مصر والسودان، أن مصر كانت دائمًا هي نقط التواصل بين دول العالم، وأن الاتجاه الآن لدعم إفريقيا بوجه خاص، في إطار تنمية روح الصداقة والإخاء وإعادة روح التعاون من خلال قيام عدد من رجال سيدات أعمال مصريين من أعضاء المجلس على الاستثمار فى جنوب السودان.



من جانبها، أكدت نيفين أبو زيد، رئيس المهرجان، أن الجميع يسعى لدعم مصر فى شتى المجالات وإظهار مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية والتطوير، مشيرة إلى أن المهرجان هذا العام سوف يشهد أجواء مختلفة ونجاحا يسهم في دعم القطاع السياحي.



وأضافت، أن البروتوكولات التي تم توقيعها ستبدأ أولى خطوات التنفيذ بعد الانتهاء من المهرجان، لافتًة إلى أن الإقبال هذا العام كان قويا من الدول العربية والإفريقية.