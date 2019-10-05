أمطار خفيفة ومفاجئة على شمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء بصورة مفاجئة لسقوط أمطار خفيفة مصحوبة برياح وانخفاض في درجة الحرارة.



ولم تؤثر الأمطار على الطرق والشوارع أو على الأسواق والحركة التجارية نظرا لمحدوديتها، واستمرت مظاهر الحياة على طبيعتها.



من جهة أخرى، تتابع غرفة العمليات بالمحافظة تطورات الأمطار والظروف الجوية، وهناك اتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية حول الظروف الجوية، وتوقعات حدوث سيول، ولم تتلق الغرفة أية بلاغات أو إخطارات بأي شيء غير عادي حتى الآن.