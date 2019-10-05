"حمدوك" يستقبل وزراء الرى فى مصر والسودان وإثيوبيا

استقبل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، السبت، في الخرطوم، وزراء الموارد المائية والري في مصر، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشي بيكيلي.



وناقش "حمدوك" مع الوزراء الثلاثة نتائج اجتماعاتهم لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والتي انطلقت أمس الجمعة.



ومن المقرر أن تنتهي الجلسة الختامية لاجتماعات الوزراء في وقت لاحق اليوم.