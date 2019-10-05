الحريري يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية غدًا

يتوجه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مساء غدٍ الأحد، إلى الإمارات، على رأس وفد وزاري واقتصادي لبناني، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسئولين الإماراتيين.



ويشارك "الحريري" في مؤتمر الاستثمار الإماراتي- اللبناني الذي يعقد برعاية وزارة الاقتصاد الإماراتية وغرفة تجارة أبو ظبي في العاصمة الإماراتية، ويلقي كلمة بالمناسبة يتحدث فيها عن فرص الاستثمار في لبنان.



ويضم الوفد المرافق للحريري وزراء الاتصالات والصناعة والداخلية والدفاع والاقتصاد والاستثمار وحاكم البنك المركزي، إلى جانب شخصيات مصرفية واقتصادية، للمشاركة في المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.



ومن المقرر، أن يجتمع "الحريري" خلال الزيارة مع ممثلي عدد من الشركات البريطانية المقيمين في دولة الإمارات، حيث يبحث معهم سبل تعزيز فرص الاستثمار في لبنان.