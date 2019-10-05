المؤبد لـ3 متهمين والمشدد لآخرين قتلوا أجنبيًا في العجوزة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة متهمة أخرى بالسجن المشدد 7 سنوات، في اتهامهم بقتل شخص "أجنبي" وسرقته في العجوزة، كما قضت بإلزام المتهمين بسداد مبلغ 1001 لأهل المجني عليه كتعويض مدني مبدئي، ومصادرة الأسلحة والمضبوطات.



صدر الحكم برئاسة المستشار على محمد عمر الهوارى، وعضوية المستشارين حسين عبدالرءوف عبدالمنصف زهران، وأشرف عبدالوهاب كمال الدين العشماوى، وخالد فخرى خالد الشلقامى، وسكرتارية خالد عبدالمنعم.



كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول للنيابة، عن أن الخادمة "عزيزة مبارك محمد"، 32 سنة، ربة منزل، مكنت "على رحيم" 30 سنة، ميكانيكي سيارات، و"عبدالرحمن شعبان" 19 سنة، عامل، من دخول مسكن المجني عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه، وقيداه وطرحاه أرضًا واستوليا على المبالغ المالية، وحاول المجني عليه الاستغاثة، فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات، حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الإجرامي.



واعترف المتهمون تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، ومثلوا جريمتهم بمسرح الحادث، وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه من آثار مادية، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة، وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعي بأن سبب الوفاة إسفكسيا الخنق.