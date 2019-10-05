أمن الجيزة يكشف لغز "فتاة السيارة" وصديقها

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، عن تفاصيل العثور على جثة فتاة داخل سيارة رفقة شاب فاقد الوعي في الطالبية.



البداية عندما ورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بالعثور على شاب مغشيًا عليه داخل سيارة بمنطقة الطالبية وبجواره جثة فتاة داخل السيارة، فشكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبوالخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.



وكشفت تحريات فريق البحث، الذي ضم العقيد محمد غراب وكيل فرقة مباحث الطالبية والعمرانية، والمقدم أحمد عاصم رئيس مباحث الطالبية، عن أن الجثة لفتاة عشرينية، وبصحبتها شاب في العقد الثالث من عمره داخل سيارة ملاكي، كما تبين من الفحص وفاة الفتاة وإصابة الشاب بسبب جرعة مخدرات زائدة



تحرر المحضر اللازم، وتم نقل الشاب إلى المستشفى وجثة الفتاة إلى المشرحة، وتباشر النيابة التحقيقات.