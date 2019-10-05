الأوبرا تنظم أمسيتين فنيتين عن سينما التانجو الأرجنتينية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في إطار خطتها لنقل ثقافات العالم إلى المجتمع المصري من خلال مختلف ألوان الفنون الجادة، أمسيتين فنيتين بالتعاون مع سفارة الأرجنتين بالقاهرة، تحت عنوان: "سينما التانجو الأرجنتينية"، في الثامنة مساء الإثنين والثلاثاء المقبلين، على المسرح الصغير بالأوبرا.



وتتضمن كل أمسية عرضًا مدته 90 دقيقة، حيث يشهد اليوم الأول تقديم فيلم وثائقي يتناول مؤلف موسيقى التانجو الشهير "بيتشوكو"، من إخراج مارتين تورنيز، أما اليوم الثاني فيتضمن تقديم مجموعة من الأفلام التي تحكي نشأة هذا الفن فى الأرجنتين، من إخراج ليونيل متري، وتتنوع بين التسجيلية والراقصة.

