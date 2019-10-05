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الثقافة

"أهمية التعاون بين مصر والدول الإفريقية" بثقافة القليوبية

السبت 05/أكتوبر/2019 - 04:02 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع القليوبية، حيث أقام قصر ثقافة الطفل ببنها، احتفالية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، تضمنت فقرة رقص تنورة تراثية وفقرة أغاني وطنية، أعقبها ورشة رسم علم مصر على الوجه للأطفال، ثم معرض صور بانتصارات أكتوبر، كما أقام معرض كتب خاصًا بهذه المناسبة.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب ببتمدة محاضرة بعنوان "دور المعلم التربوي والمعرفي في عصر الإنترنت" للدكتور عبدالرحمن سماحة، تحدث فيها عن دور المعلم في الوقت الحالي، وأكد أنه  دور المعلم تغير عن الوقت الماضي، خاصة في عصر الإنترنت والاختراعات الحديثة، وتحدث عن كيفية توجيه التلاميذ إلى الاستخدامات المفيدة للنت ودوره في تحديث العملية التعليمية، كما ناقشت المكتبة كتاب "كتيبة الدمار" لحازم شحاتة بمدرسة مجمع بتمدة الابتدائية بنات، يتحدث الكتاب عن كتيبة تقوم بتجهيز كمين بهدف ضرب العدو وأصبحت الساعة الثانية صباحًا يوم الخامس من أكتوبر، والمعركة لا تزال دائرة بين رجال الكمين المصري والعدو ولم يكن السلاح يزيد على مجموعة من القنابل اليدوية مع ورشة رسم حر للأطفال.

وعقد بيت ثقافة شبين القناطر محاضرة لتعلم أساسيات تفصيل الملابس، تم خلالها توضيح الأدوات اللازمة في خياطة الملابس، بجانب ورشة رسم باستخدام ألوان الفلوماستر لطلاب مدرسة العهد الجديد.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بأكياد دجوى، ورشة حكي بعنوان "أهمية التعاون بين مصر والدول الإفريقية"، تناولت أنّ مصر في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو سعت إلى استعادة الدور المصري في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر والدول الإفريقية، مع ورشة رسم للأطفال بمناسبة حرب أكتوبر.

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