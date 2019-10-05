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مصر

تفاصيل إغلاق صفحات "الفجر" على "فيس بوك"

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
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أوضحت مؤسسة الفجر للصحافة والطباعة والنشر، تفاصيل إغلاق صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" واتهامها بالتضليل.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت: "شهد الخميس الماضي حذف الصفحات الرئيسية والمتخصصة لبوابة الفجر على موقع فيسبوك (الفجر والفجر الرياضي والفجر الفني) إلى جانب الحسابات الشخصية لعدد كبير من موظفيها، وأصدرت غرفة الأخبار الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي بيانًا صحفيًا أشار إلى السلوك المزيف المنسق هو السبب وراء ما حدث".

وأضافت المؤسسة، أنه حتى الآ لم تنجح جهود التواصل من جانب الجريدة مع فريق الدعم الفني لموقع "فيسبوك" للتحقيق في المشكلة.

وصرح "فيسبوك" بأن أساس تحركاته هو أن الصفحات قد اُستخدمت للتلاعب وتضليل الآخرين وأنها كانت تمثل منظمات إخبارية محلية مستقلة، في حين أن "الفجر" هي في الواقع جريدة محلية مستقلة لا تهدف إلى التضليل لكنها تعبر عن الموقف السياسي الحالي لها وللبلاد، وتعمل "الفجر" وفقًا لأعلى المعايير الصحفية العالمية، وترى بالتالي أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

وأشار البيان الصحفي الصادر عن "فيسبوك" إلى أنه عادةً ما يضع مديرو الصفحة ومسؤولو الحساب منشورات بشأن الأخبار المحلية والمواضيع السياسية بما في ذلك المحتوى الذي يدعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، وينتقد قطر وإيران وتركيا، والحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن، رغم أن الأشخاص الذين يقفون وراء هذا النشاط حاولوا إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقنا وجد روابط مع جريدة الفجر.

ومن المثير للسخرية أن المحتوى الوحيد المذكور في البيان الصحفي من "الفجر" يغطي مهرجانًا سينمائيًا محليًا على عكس المحتوى السياسي المذكور في الصفحات الأخرى المحذوفة من قبل "فيس بوك" والتي ليست تابعة تمامًا لمؤسسة الفجر.

ولم تتضمن عملية التحقيق المزعومة التي قام بها "فيس بوك" أي نوع من التواصل مع مؤسسة الفجر، وعلى هذا النحو، تحتفظ "الفجر" بحقها في الرد بكافة الأشكال القانونية على الاتهامات المذكورة أعلاه.

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