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اقتصاد

"غرفة الشرقية" تدرس تخفيض أسعار الغاز على المصانع

السبت 05/أكتوبر/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية بالشرقية، إن الغرفة تدرس تخفيض أسعار الغاز على المصانع وتأثيره على بيع السلع بالأسواق، من خلال التنسيق مع الصناع من منتسبي الغرفة.

وأضاف "سلطان" في تصريحات له، أن قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة موفق جدًا لأنه سيؤدي إلى تراجع أسعار المنتجات كثيفة الاستهلاك للغاز.

وأوضح، أن مراجعة الأسعار بصفة دورية سيساهم كثيرًا في مراجعة أسعار البيع المحلية وسيساهم بشكل كبير على تخفيض الأسعار مما سيعطي مؤشرات قوية نحو شعور المواطن بالرضا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن الموافقة على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطارالمتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة طبقًا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

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