مياه الغربية: جاري إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بالمحلة

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أنه جاري إصلاح كسر الماسورة الرئيسية التي تسببت في عودة مياه الشرب إلى الانقطاع عن عدة مناطق بمدينة المحلة الكبرى.



وكانت منطقتي الجمهورية ومنشية البكري، بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، قد شهدتا انقطاع المياه 10 ساعات بسبب تجدد حدوث كسر بالخط الرئيسي المجاور لشريط السكة الحديد، الأمر الذي أصاب المواطنين بحالة من الاستياء والغضب بسبب تكرار كسر هذا الخط.



وتسبب كسر خط مياه الشرب الرئيسي إلى غرق الشوارع بالمياه وارتفاع منسوبها، وتلقت إدارة الطوارئ بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة، إخطارًا بحدوث انفجار في مياه شرب رئيسي بشارع جمال عبد الناصر، وغرق الشوارع بالمياه منذ الساعة الثالثة فجرًا.



انتقل المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة بالمحلة، وتم الدفع بفريق الصيانة لإصلاح الخط وسيارات الكسح لشفط المياه من الشوارع.