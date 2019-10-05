وصلة رقص لفيفي عبده على إنستجرام (فيديو)

يذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته حورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

شاركت الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".وظهرت "فيفي" في الفيديو، وهي ترقص على أغنية "هو ده" للمطربه "شيرين"، وعلقت علي الفيديو قائله:"بحبكم اوي اوي اوي خمسه اوي".