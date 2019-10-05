طائرة المنيا تتأهل لبطولة الجمهورية للناشئين

تأهل فريق نادي المنيا للكرة الطائرة ناشئين "15 سنة" بنين لبطولة الجمهورية، بعد تصدره لمجموعة محافظة المنيا بالفوز على فريقي الشبان المسلمين ومسيحية أبو قرقاص.



وأعلن حامد أحمد مدير الفريق، تغلب طائرة المنيا على فرق "الشبان المسلمين" بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد لفريق الشبان، كما فاز الفريق على مسيحية أبوقر قاص بثلاثة أشواط نظيفة، ليحسم الفريق بذلك صدارة مجموعة المنيا ويتأهل بقوة وجدارة لبطولة الجمهورية.



يقود تدريب الفريق المنياوي جهاز فني يضم كل من: حامد أحمد مدربًا، والدكتور مصطفى مجاهد إداري الفريق، وإشراف فني إبراهيم عبد الحكم المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة بنادي المنيا، ويشرف على الفريق مصطفى فتحي عضو مجلس إدارة النادي.