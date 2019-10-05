3 بورصات سلعية جديدة في غرفة الشرقية.. قريبًا

قال أسامه سلطان، رئيس غرفة الشرقية التجارية، إن الغرفة تقدمت بمقترحاتها حول إقامة بورصة سلعية للحبوب بشمال المحافظة وأخرى للنخيل في منطقة أبو حماد والقرين وثالثة للمواشي في مدينة بلبيس، وذلك وفقا للرؤية الجديدة لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس إبراهيم العربي في تطوير التجارة الداخلية؛ من خلال إقامة البورصات السلعية في محافظات مصر.



وأضاف "سلطان" إن إنشاء بورصات سلعية صغيرة في المحافظات، وعلى حدود القاهرة، سوف تساهم بشكل كبير في توفير سلع آمنة، خالية من الأضرار التي تصيب الإنسان بالأمراض، وتصيب البيئة نتيجة الإلزام بمرور السلعة على المعامل، وتحديد درجة جودتها، وكذلك الحد من ارتفاع الأسعار؛ نتيجة إلغاء تعدد الوسطاء، وخفض تكاليف النقل وتوفير التمويل للمزارع الصغير.



وعدد "رئيس غرفة الشرقية التجارية" أهم العوامل التي سوف تساعد على نجاح هذه المنظومة في مصر، ومنها إصدار قانون ملزم لتداول السلع الزراعية من خلال البورصة السلعية، وسوف تؤدي هذه المنظومة إلى التكامل مع منظومات ثلاث أخرى تقويها، وهي ربطها بمنظومة الفواتير الإلزامية، والمساعدة الفعالة كأداة تحديد دقيق لضريبة القيمة المضافة، وإنجاح منظومة الترويج للسلع المصرية الزراعية؛ بما ينعكس بإيجابية على زيادة الصادرات السلعية.



واوضح سلطان أن البورصة السلعية تحقق السعر العادل؛ من خلال مقابلة المشترين بالبائعين داخل مقر البورصة، المهيأ بمعامل تحديد الجودة، وإعطاء درجات Grade لكل سلعة، وعرضها على الشاشات بنظام المزاد العلني، وتتوافر بها أماكن التخزين المعدة وثلاجات الحفظ وإمكانيات النقل والشحن الفوري إلى المطارات العالمية، كما تساعد المزارع الصغير، وتشجعه ببيع الكميات الضئيلة، التي ينتجها مباشرة من خلال البورصة، ووضع مؤشرات للسلع، تفيد المزارع في تحديد زراعته المقبلة، وتفيد الدول بما يسمى"التخطيط التأشيري".