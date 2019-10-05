باحث: أمريكا تصر على المراوغة تجاه تركيا

قال الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن هناك توتر في العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أظهرت أمريكا في البداية دعمها لتركيا في إنشاء منطقة آمنة، ثم تراجعت عن موقفها.



وأضاف "عبدالفتاح"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن أمريكا كانت تسترضي الأطراف فقط من دون اتخاذ مواقف حقيقية، مشيرًا إلى أن تركيا تصر على إظهار الموقف الأمريكي، وتصر على المراوغة.



ونوه "عبدالفتاح"، بأن حدوث تدخل عسكري تركي منفرد أمر مستبعد، لأن الأراضي السورية تحت سيطرة القوات الروسية التي تسيطر بمنظومة دفاع جوي من طرازي "إس 400، وإس 500".