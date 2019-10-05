"كنت مداوينى" تتصدر قائمة مشاهدات ألبوم هيثم شاكر (فيديو)

تصدرت أغنية "كنت مداويني" للمطرب هيثم شاكر، قائمة أغنيات ألبومه الغنائي الجديد "معرفة قديمة" الذي طرحه خلال الفترة الماضية.



وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" تخطت 2 مليون و200 ألف مشاهدة، وتعتبر هذة الأغنية الأكثر استماعًا في الألبوم.



"كنت مداويني" تعاون فيها هيثم شاكر مع كل من الشاعر الغنائي محمد القاياتي، والملحن محمد يحيي، والموزع الموسيقي أحمد ابراهيم.



ويستعد هيثم شاكر للسفر إلى شرم الشيخ 26 أكتوبر، لتسلم جائزة "المهرجان الدولي لموسيقي الفرانكو آراب" كأفضل مطرب لعام 2019، وذلك عن ألبوم "معرفة قديمة" الذي طرحه في الأسواق مؤخرًا وحقق نجاحًا.



ألبوم "معرفة قديمة" يضم 12 أغنية هى: "ماتوصونيش" كلما أيمن بهجت قمر، وألحان عمر ومصطفى، وتوزيع شريف مكاوى، "لحقتينى" كلمات نادر عبدالله، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، "يا حبيبة" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع شريف مكاوى، "إحنا افترقنا" كلمات رمضان محمد، وألحان شادى حسن وتوزيع أحمد وجيه، و"مش مهم أنا" كلمات محمد رفاعى، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.