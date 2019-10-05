لقاءات مكثفة بـ"غرفة جنوب سيناء" لبحث مشكلات التجار

قال هشام خضير رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إنه سيتم بداية من أكتوبر الحالي تنظيم لقاءات شهرية مع رؤساء المدن بالمحافظة والتجار؛ لبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه التجار.



وأضاف "خضير" في بيان له اليوم السبت، أن اللقاءات ستشمل إيجاد الحلول السريعة لها مع المسؤلين، وذلك في إطارالمشاركه المجتمعية من الغرفه مع المحافظ اللواء خالد فودة ورؤساء الأحياء والمدن وجميع القيادات التنفيذيه من أجل المصلحة العامة للمحافظة والدولة وإستراتيجية الغرفة الرامية إلى إيجاد الحلول لمشكلات التجار مع الأجهزة المختلفة.



وأشار، إلى أنه تم الاجتماع مع رئيس الوحده المحلية لمدينة طورسيناء والاتفاق على تنظيم أول المؤتمرات الشهرية بمجلس المدينة مع التجار لتوضيح آرائهم لحل مشكلاتهم على أن يتم تعميم ذلك في كافة المدن بالمحافظة.