كفر الشيخ تستعد لإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي

عقد محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، اجتماعا موسعا لبحث ومناقشة الاستعدادات الأولية لإطلاق تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي داخل القطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة، والتي تأتى ضمن محافظات المرحلة الثانية من تطبيق مشروع التحول الرقمي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



حيث تم بحث الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مشروع التحول الرقمي، في ضوء الخطة الاستراتيجية للدولة للإصلاح الإداري، وتحسين أداء الهيئات الحكومية، وميكنة الخدمات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال المحافظ، إنه تم إعداد خطة بـ1200 موقع على مستوى المحافظة لتنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، ومد كابلات شبكة الألياف الضوئية "الفايبر" لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظة، لإتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيًا والتي سيتم تطبيقها بالمحاكم، ومكاتب التوثيق، والقوات المسلحة، والنيابة الإدارية، ومكاتب التموين، والتضامن الاجتماعي، والتأمين الصحي، والإسكان، والداخلية؛ كمرحلة أولى، لتحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها من خلال التوسع فى قنوات تقديم الخدمات، وتحقيق التكامل فيما بينها، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات أينما كانوا، وبالوسيلة التي تناسبهم.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة لا تدخر جهدا نحو تقديم سبل الدعم اللازم للبدء في تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، من خلال تضافر جميع أجهزة المحافظة المعنية لإطلاق تنفيذ المشروع الذى يُعد كأهم محاور التطوير فى القطاعات الحكومية، ومساعي الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتيسير الخدمات لهم، وتطوير البنية المعلوماتية، وبناء مجتمع معلوماتي متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف دعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومي، ورفع مستوى الكفاءة، وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وكلف المحافظ، بعقد اجتماع تنسيقي خلال أسبوع يضم قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والكهرباء، والغاز، والري، والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، والشركة المصرية للاتصالات، والأجهزة المعنية الأخرى"، لوضع خطة متكاملة موضحة بكروكى تفصيلى عن أماكن مرور كابلات شبكة الألياف الضوئية الخاصة بمنظومة التحول الرقمى، وعمل محضر انضمامى بالأعمال وتوزيعها على جميع القطاعات والوحدات المحلية والأجهزة المعنية، لمراعاة عدم تعارض التنفيذ مع خطة المشروعات الاستثمارية للمحافظة من أعمال "رصف، ومياه شرب، وكهرباء، وغاز"، وغيرها من الخدمات الأساسية على مستوى المحافظة، ضمانًا لحماية المال العام، وسرعة تنفيذ مد تلك الكابلات بالمواقع المستهدفة والمحددة قبل البدء فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بها، لتجنب تحمل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية، وتجاوز معوقات التنفيذ للمشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحول الخدمات من تقليدية إلى خدمات رقمية وتكنولوجية متكاملة هدفها صالح المواطن، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى، وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إطلاق المشروع القومى للتحول الرقمي سيُحدث نقلة نوعية فى مجال توفير الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات بالمحافظة، وهو ما سيُسهم في تيسيرالإجراءات، وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفى الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التى كان من الممكن التعرض لها فى وقت سابق، وهو ما يأتى فى إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية؛ وصولًا لنيْل رضا الشارع، وتلبية احتياجات المواطنين.



جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة ـ السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، واللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، والمهندس محمد طلعت، مدير الشركة المصرية للاتصالات بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلى شركة ترانس جاس، وعدد من القيادات التنفيذية.