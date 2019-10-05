التضامن: قانون التأمينات الجديد يحافظ على حقوق أصحاب المعاشات

قال سامي عبدالهادي رئيس الصندوق الاجتماعىّ للعاملين بالقطاع العام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، إن قانون التأمنيات الجديد يحافظ على كل الحقوق المُكتسبة بموجب القوانين السابقة، نافيًا أن يسعى القانون إلى حرمان أصحاب المعاشات أو التأمينات من حقوقهم.



وأكد "عبدالهادي" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات، وسيكون مشكل من مجلس أمناء يضم خبراء في الاستثمار، وليس قاصرًا على موظفي الهيئة، وسيتم الاستعانة بالخبراء لتحقيق عائد كبير، وتكون الاستثمارات آمنة لتحقيق متطلبات السيولة النقدية اللازمة لصرف المعاشات، وتحديد محددات الصرف، ونسبة أسهم البورصة ونسبة الودائع والأصول العقارية، من قبل مجلس الأمناء، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق القانون وتفعيله 1 يناير 2020، وسيتم إنشاء صندوقين صندوق استثمار، وصندوق استثمار عقاري.